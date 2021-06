Marconi, la lite per il ventilatore finisce nel sangue: accoltellato dal coinquilino

Hanno litigato per il caldo e, soprattutto, per il mancato utilizzo del ventilatore in casa. È finita nel sangue una lite tra due coinquilini avvenuta poco dopo le 21 di ieri in via Antonio Lo Surdo, zona Marconi. A ricostruire il caso è stata la polizia di Stato con gli agenti del commissariato San Paolo e il reparto Volanti.

Secondo quanto emerso un egiziano e un tunisino entrambi di 46 anni hanno litigato in casa per l'utilizzo del ventilatore. Poi la situazione è degenerata: l'egiziano è stato ferito all'addome con un coltello e trasportato all'ospedale San Camillo: non è in pericolo di vita. Il tunisino è stato arrestato.