Giallo a Velletri, accoltellato al petto vicino casa: è grave

Giallo alle porte di Roma, a Velletri, dove un uomo insanguinato si è recato in ospedale dopo essere stato accoltellato al petto. I fatti poco dopo l'una di notte del primo gennaio 2024.

La vittima, 50 anni, è arrivato da solo all'ospedale di Velletri. Il personale medico lo ha subito curato e poi ha allertato i carabinieri. L'uomo presentava due ferite da taglio al torace.

I militari del nucleo radiomobile della compagnia di Velletri lo hanno ascoltato e il 50enne ha raccontato di essere stato aggredito vicino alla sua abitazione in via Grotte dell'Oro, da due sconosciuti. L'uomo, non in pericolo di vita, è tuttora ricoverato. Indagini in corso da parte dei carabinieri per ricostruire quanto accaduto.