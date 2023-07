Accoltellato in casa davanti alla fidanzata: è grave

È in gravi condizioni un uomo, romano di 39 anni, accoltellato all'addome e alla gamba dal rivale, un 37enne fermato poco dopo dalla polizia. Un fatto di sangue sul quale sono ancora in corso delle indagini e consumato tra le mura domestiche nella zona della Valle Muricana, nella serata del primo luglio.

A dare l'allarme intorno alle 23:45 un uomo che, rientrato in casa, ha visto il nipote ferito e la sua fidanzata sporca di sangue che lo stava soccorrendo. Sul posto il 118 che ha portato la vittima in ospedale in gravi condizioni. Il trentanovenne, seppur in prognosi riservata, non è in pericolo di vita.

A ricostruire i fatti la polizia con gli agenti intervenuti che hanno recuperato il coltello insanguinato ancora in casa e ascoltato il racconto della ragazza. Secondo quanto emerso, il suo fidanzato avrebbe avuto una discussione marocchino più giovane di lui, poi fuggito. Il 37enne è stato bloccato dalla polizia poco dopo e sottoposto a fermo per tentato omicidio. Si indaga per determinare il contesto nel quale si è consumata l'aggressione. Nessuna pista è esclusa.