Lite tra vicini: ventiduenne accoltellato a Trastevere per la musica troppo alta

Un ragazzo di 22 anni è stato accoltellato in strada dopo una lite. Una discussione tra vicini finita nel sangue a causa della musica troppo alta. È quanto successo intorno alle 20 di domenica in via Natale del Grande. L'aggressore è fuggito via e nella notte è stato individuato dai carabinieri. Ora rischia una accusa di tentato omicidio.

A chiamare i soccorsi sono stati alcuni passanti. I sanitari dell'Ares 118 hanno quindi accompagnato la vittima in ospedale, al Fatebenefratelli, in codice rosso. Il ragazzo è grave, ricoverato in prognosi riservata, ma non pericolo di vita. Secondo una prima analisi sembra che all'origine ci sia stata una lite tra vicini per il volume troppo alto della musica, tenuto dal ragazzo.

Movida violenta a Trastevere

L'episodio di domenica sera non ha nulla a che fare con la movida, eppure i fenomeni di violenza - soprattutto di notte - in uno dei rioni storici di Roma si susseguono. Sono ancora vive le immagini del senzatetto preso a calci in faccia da un gruppo di giovani nei pressi della fontana dell'Acqua Paola in piazza Trilussa.

Nelle ultime ore sono stati individuati i due giovani, entrambi vestiti con giacca nera e felpa con cappuccio, che nel video postato in alcune chat colpiscono il clochard. Sul fronte investigativo, secondo quanto si apprende, prossimo passo sarà quello di identificare i due ragazzi immortalati nelle immagini. Quando il quadro sarà chiaro una prima informativa sarà depositata a piazzale Clodio. A quel punto i magistrati apriranno un fascicolo per lesioni.

Preso a bottigliate per una sigaretta negata

La sera precedente un altro epidosio di cronaca. Un sedicenne ha spaccato una bottiglia in testa a un 22enne perché questo gli aveva negato una sigaretta. Sul posto gli agenti del commissariato Trastevere e un'ambulanza del 118. Il ragazzo ferito è stato trasportato al Fatebenefratelli, dove è entrato in codice rosso. Ne avrà per 15 giorni.