Lite finisce nel sangue, un uomo lotta tra la vita e le morte. Ha una ferita al collo

Un uomo di 49 anni lotta tra la vita e la morte. È la vittima di una brutale aggressione finita nel sangue a Torvaianica, comune del litorale a sud di Roma, avvenuta intorno alle 8:30 di domenica mattina. Una lite scoppiata per motivi che sono al vaglio dei carabinieri e terminata in viale Po', all'altezza del civico 58. Qui, la vittima è stata trovata sanguinante con una ferita al collo profonda, tanto da avergli lesionato la giugulare.

Immediati sono stati i soccorsi, con il 49enne che è stato elitrasportato in ospedale a Roma, al San Camillo. I medici lo hanno operato subito. L'uomo, ricoverato in prognosi riservata, è in gravi condizioni. Sul caso indagano i carabinieri di Pomezia che hanno portato in caserma alcune persone. I loro racconti sono al vaglio.

Nel frattempo sono stati fatti i rilievi sul posto. Chi indaga al momento non esclude nessuna pista ed è anche a caccia dell'arma utilizzata per l'aggressione. La vittima è in pericolo di vita. Si indaga per tentato omicidio.