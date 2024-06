Tor Bella Monaca, accoltellato ripetutamente in strada e trovato in un lago di sangue

È stato trovato in un lago di sangue in strada, il largo Ferruccio Mengaroni, a Tor Bella Monaca. Lui, un cittadino tunisino di 30 anni, è stato colpito da almeno 5 coltellate alle gambe. Colpi che hanno rischiato di recidergli anche l'arteria femorale. È quanto successo nel pomeriggio di giovedì 27 giugno, davanti a diversi testimoni che hanno segnalato l'episodio anche alla nostra redazione.

Grave in ospedale

Dopo le diverse chiamate al numero unico per le emergenze sul posto si sono recati i medici del 118 che hanno portato l'uomo ferito, in codice rosso, al policlinico Casilino. I medici, secondo quanto appreso, hanno operato il 30enne fermando l'emorragia. L'uomo ne avrà per 20 giorni. A indagare sul caso i carabinieri di Tor Bella Monaca che già nella serata di ieri, stando a quanto ricostruito, hanno fermato l'aggressore.

Tentato omicidio

Si tratta di un connazionale di 25 anni, trovato nel quartiere con i vestiti ancora sporchi di sangue. L'uomo, che ha provato anche a evitare l'arresto aggredendo i militari, è stato bloccato e arrestato per resistenza e pubblico ufficiale e tentato omicidio. Le indagini, tuttavia, non sarebbero finite qui. Secondo quanto appreso anche da chi ha assistito alla scena, l'aggressore non avrebbe agito da solo.

Le indagini

Ecco perché i carabinieri stanno continuando a investigare. Ignoti, al momento, i motivi dell'agguato. L'ipotesi di un episodio violento con questioni relative allo spaccio sullo sfondo, non è esclusa.