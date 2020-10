Paura a Tiburtina, lite sulla banchina: accoltella un uomo e scappa

Pomeriggio di paura alla stazione ferroviaria Tiburtina dove un uomo ha accoltellato un ragazzo sulla banchina. Una discussione che, secondo i primi riscontri, sarebbe nata per futili motivi nel pomeriggio di giovedì 1 settembre. Secondo quanto appreso da RomaToday, intorno alle 16:30, i due si sarebbero incrociati proprio davanti al binario 1, quello per i treni regionali.

Qui, forse a causa dell'affollamento in banchina, i due sono venuti a contatto. "Si sono dati una spallata fortuita, una di quella che capita darsi mentre si cammina", racconta un testimone al nostro quotidiano.

Uno scontro che però non è andato giù ad un uomo, romano di 57 anni, che ha aggredito un ragazzo, bengalese di 25 anni, e dopo una spinta lo ha accoltellato al torace per poi fuggire. La vittima, seppur ferita all'addome, lo ha rincorso.

I militari dell'Esercito e un carabiniere della stazione di Fidene, in stazione per il servizio Strade Sicure, notata la scena hanno allertato i rinforzi e così, appena davanti Tiburtina, l'aggressore è stato bloccato dai militari dell'Arma della compagnia Parioli.

Il 57enne, secondo quanto si è appreso, è stato fermato e portato in caserma: l'accusa è di tentato omicidio. Il 25enne del Bangladesh, invece, è stato portato all'ospedale Umberto I e sottoposto ad un intervento chirurgico: ha subito una lesione all'addome profonda 5 centimetri. Non sarebbe in pericolo di vita.