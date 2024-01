Accoltellato alla stazione Termini dopo una lite

È finita con un uomo ferito a coltellate e colpito alla testa una lite tra due persone senza fissa dimora in piazza dei Cinquecento, alla stazione Termini, avvenuta la notte scorsa, intorno alle 2:40.

L'uomo a terra è stato soccorso e poi affidato ai sanitari del 118. L'aggressore è stato bloccato dai vigilantes della Italpol che lo hanno consegnato agli agenti della Polfer. Per il ferito è stato necessario il trasferimento in ambulanza al policlinico Umberto I, non è in pericolo di vita.

"200 agenti in più per Roma"

Termini si dimostra così zona troppo poco sicura. Ancora per poco, però, almeno stando agli annunci del ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, che ha incontrato il sindaco di Roma Roberto Gualtieri promettendo rinforzi.

"Abbiamo deciso di potenziare il dispositivo di sicurezza con più uomini, soprattutto nelle zone più sensibili a partire dalle stazioni. Ci saranno 200 uomini in più a Roma e ci sarà un allargamento del presidio nella zona della stazione Termini. Quindi ci saranno più pattuglie e più sicurezza" ha spiegato proprio Gualtieri.

"Insieme poi c'è da fare un lavoro di riqualificazione e rigenerazione delle periferie. In particolar modo in alcuni dei quartieri più sensibili, dove si sono verificati recenti fatti di cronaca, sono in corso dei progetti di rigenerazione urbana. È positivo che ci sia un forte sostegno per andare avanti su questo. Quindi più sicurezza, ma anche più rigenerazione, più sviluppo della città e più capacità di accoglienza", ha aggiunto il primo cittadino.