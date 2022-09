Giovane accoltellato e rapinato davanti alla stazione Termini

Un giovane marocchino di 28 anni è stato accoltellato e derubato nei pressi della stazione Termini di Roma. È quanto successo oieri alle 20.30 in via Manin, all'angolo con via Giolitti.

Il ragazzo, secondo quanto emerso, sarebbe stato vittima da un uomo che poi, dopo averlo accoltellato alla scapola e avergli sottratto il cellulare, sarebbe fuggito via. Il 28enne, soccorso da un infermiere che si trovava casualmente sul posto, è stato poi trasportato dai sanitari del 118 in codice rosso al Policlinico Umberto I. Sul posto i carabinieri che hanno acquisito le immagini delle telecamere di zona.