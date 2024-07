Stazione Termini, uomo accoltellato a un braccio

Barcollante e con il braccio sanguinante è entrato in stazione dal lato di via Giolitti. A notarlo agenti della polizia ferroviaria in servizio presso lo scalo principale della Capitale. Avvicinatisi hanno soccorso l'uomo, chiamando i soccorsi. L'ambulanza l'ha quindi trasportato al policlinico Umberto I.

I fatti poco dopo le 13 di ieri. Cosa sia successo prima dei soccorsi da parte della polizia è tutto da chiarire. Di certo c'è la profonda ferita d'arma da taglio al braccio dell'uomo. Come se la sia procurata è al momento un mistero: l'accoltellato infatti non parla e chi indaga sta cercando di ricostruire l'accaduto anche avvalendosi delle telecamere della zona.

Il lato di via Giolitti della stazione è spesso meta di sbandati e di senza dimora, spesso protagonisti di risse in strada. Non è escluso che l'accoltellamento possa essere riconducibile a una situazione di questo tipo.