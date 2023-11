Tentato omicidio sotto al viadotto: senza dimora accoltellato all'addome dalla "coinquilina"

Accoltellato all'addome è stato operato d'urgenza e si trova ricoverato in ospedale in osservazione. Grave un senza dimora. A ferirlo con un coltello da cucina una donna, che condivide con lui un giaciglio sotto uno dei viadotti della Capitale, nella zona di Vigne Nuove. Una lite per futili motivi. In manette una 45enne, dovrà rispondere di tentato omicidio.

Sono le 7:00 di martedì mattina quando le volanti dell'adiacente distretto di polizia Fidene Serpentara si muovono di poche centinaia di metri sino a via Amalia Bettini. Sotto al viadotto Giovanni Gronchi, nell'area del cosiddetto "Viadotto dei Presidenti", che collega Montescaro e Bufalotta a Colle Salario, un uomo ferito all'addome, in una pozza di sangue. Un cittadino ucraino di 39 anni. Grave viene affidato alle cure del personale del 118 e trasportato in codice rosso all'ospedale Sant'Andrea.

Una persona nota il ferito, uno dei tanti senza dimora che utilizzano i ponti del viadotto come riparo per la notte. I poliziotti del commissariato di via Enriquez ascoltano alcuni testimoni che riferiscono di una furiosa lite fra un uomo e una donna. Gli agenti concentrano le attenzioni su una senza dimora, una cittadina uzbeka di 45 anni, che condivide il giaciglio di fortuna con l'uomo rimasto ferito.

La donna nata in Uzbekistan viene individuata poco distante dal luogo dell'aggressione. Con le mani ancora sporche di sangue e il coltello in mano viene sottoposto a fermo di indiziato di delitto. Tentato omicidio il reato del quale dovrà rispondere.