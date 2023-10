Termini: accoltellato davanti al McDonald's con una roncola, l'aggressore fermato in stazione

È stato fermato in stazione subito dopo aver accoltellato un uomo con una roncola davanti al McDonald's di via Giovanni Giolitti. Teatro delle violenze la zona di Termini. A bloccare l'aggressore le guardie particolari giurate dell'Italpol che lo hanno poi consegnato agli agenti della polizia ferroviaria. Sono stati alcuni testimoni a indicare la presenza di un uomo al binario 24 (gate G) indicato come l'autore di un accoltellamento avvenuto pochi istanti prima sul marciapiede di via Giolitti in seguito a una accesa lite scoppiata fra due senza dimora per futili motivi.

Bloccato l'uomo, le guardie giurate si sono recate sulla strada che costeggia il primo scalo ferroviario romano ed hanno trovato alcune pattuglie della guardia di finanza che avevano appena prestato soccorso a un uomo, un cittadino della Guinea di 38 anni, ferito alla testa con un'arma da taglio.

Richiesto l'intervento agli agenti della Polfer, i poliziotti hanno raggiunto il presunto aggressore - controllato a vista dalle guardie giurate in servizio in stazione. Sottoposto a controllo è stato trovato in possesso della roncola usata poco prima per accoltellare il 38enne.

Affidato il ferito alle cure del personale del 118 è stato trasportato in codice rosso al policlinico Umberto I. Non sarebbe in pericolo di vita. Identificato il presunto aggressore la sua posizione è ora la vaglio del'autorità giudiziaria.