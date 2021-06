Accoltellato dal branco e rapinato del suo monopattino

È stato aggredito da un gruppo di ragazzi, minacciato e poi accoltellato al braccio con un'arma da taglio. Una violenza sfociata anche in una rapina con il branco che gli ha rubato il suo monopattino per poi fuggire. È quanto successo nella notte in via Giuseppe Cei, in zona Quadraro. Vittima una 25enne nato in Guinea che, sanguinante, ha chiamato i soccorsi.

Sul posto i carabinieri delle stazioni Quadraro e Appia, con il personale del 118 che ha medicato i giovane portandolo poi in ospedale, al policlinico Casilino dove è stato medicato con 10 giorni di prognosi. I militari, che hanno raccolto la testimonianza della vittima, sono al lavoro per trovare i responsabili della rapina violenta.