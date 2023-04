Accoltellato a Roma nel parcheggio di un supermercato

Una lite scoppiata tra due uomini per motivi ancora sconosciuti è degenerata con una coltellata inferta al fianco del rivale. E' successo la mattina di sabato 8 aprile, tra le 10 e le 10.30, nel parcheggio di un supermercato in zona Pineta Sacchetti, a Roma nord-ovest.

Il fatto ha visto protagonisti due cittadini nigeriani, che si trovavano nell'area di parcheggio di un supermercato in via della Pineta Sacchetti. Secondo quanto è possibile ricostruire, i due hanno iniziato a litigare e il più giovane, un 32enne, ha tirato fuori un coltello e ha ferito ad un fianco il connazionale classe 1988.

Il titolare dell'esercizio commerciale ha allertato le forze dell'ordine, che si sono precipitate sul posto: ad arrivare su via della Pineta Sacchetti gli agenti dei commissariati Borgo, Aurelio e della Sezione Volanti. L'aggressore ha inizialmente tentato la fuga, ma è stato quasi subito ripreso, fermato e arrestato. Il ferito è stato portato dai sanitari del 118 al Policlinico Gemelli, dove è entrato in codice rosso ma al momento non sembrerebbe in pericolo di vita.