Paura al parco: accoltellato un 18enne. Caccia all'aggressore

Ancora violenze ed ancora coltellate fra giovani. Dopo il ferimento di una 17enne, colpita da tre fendenti dalla sua rivale in amore davanti un oratorio a Tor Bella Monaca un altro ragazzo è stato accoltellato e costretto alle cure dell'ospedale dopo essere stato aggredito da un un altro giovane, non ancora identificato, per cause ancora in via di accertamento. E' successo intorno alle 17:35 di lunedì pomeriggio nel parco di via Vincenzo Tieri a La Storta, a Roma Nord. Vittima un 18enne italiano.

A richiedere l'intervento della polizia è stato il personale dell'ambulanza del 118 che ha trasportato la vittima in codice rosso all'ospedale San Filippo Neri, con tre ferite d'arma da taglio: due alla spalla, ed una alla gamba. Ricoverato in gravi condizioni, da quanto si apprende non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenute le pattuglie dei commissariati Villa Glori, Ponte Milvio e Flaminio che dopo un breve sopralluogo hanno trovato la lama del coltello da cucina spezzata usata per ferire il 18enne. Nessuna traccia invece dell'aggressore, dileguatosi dopo aver ferito il 18enne. Cominciata una battuta di ricerca, il fuggitivo non è stato ancora rintracciato. Sul posto per svolgere i rilievi anche gli investigatori della polizia scientifica.

Restano da accertare le cause dell'aggressione. Sul caso indagano gli agenti del commissariato Flaminio di polizia.