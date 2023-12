Accoltellato in strada nella notte, indagano i carabinieri

Giallo a Ostia. Un uomo è stato accoltellato nella notte. Soccorso in strada è stato trasportato in ospedale, ma non sarebbe in pericolo di vita.

È stata un'ambulanza del 118 a intervenire poco dopo la mezzanotte fra il 18 e 19 dicembre in via Duca di Genova, sul litorale romano. Sporco di sangue, con due ferite sul corpo compatibili con un'arma da taglio - presumibilmente un coltello - l'uomo è stato trasportato dal personale medico all'ospedale Grassi di Ostia.

Al nosocomio lidense sono quindi intervenuti i carabinieri della compagnia di Ostia. Sempre cosciente l'uomo - un 40enne già noto alle forze dell'ordine - non ha fornito elementi utili agli investigatori. Sul ferimento indagano i militari dell'Arma che si sono recati anche in via Duca di Genova.

Al momento non viene esclusa nessuna ipotesi.