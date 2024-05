Lite nel palazzo occupato, accoltellato un uomo al torace

Un uomo è stato ferito da una coltellata al torace a Ostia, sul litorale romano. L'uomo, un 43enne egiziano, è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Grassi. L'aggressione è avvenuta giovedì sera. Per il ferimento la polizia ha fermato con l'accusa di tentato omicidio un italiano di 56 anni, pluripregiudicato. Alla base dell'aggressione ci sarebbe una lite per motivi legati all'occupazione di alcuni appartamenti in un palazzo di via Ammiraglio Marzolo,

La richiesta d'intervento al 112 è arrivata intorno alle 22:20 del 2 maggio. Nella palazzina sono quindi intervenuti gli agenti del distretto Lido di polizia. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori il 43enne ha sentito delle urla provenire dal garage condominiale. Una volta nei box si è accorto che due italiani stavano aggredendo un suo amico egiziano (occupante di un appartamento insieme al 43enne e altri due connazionali) e ha tentato di fermarli. Uno dei due lo ha quindi colpito con una coltellata al torace sinistro.

Trasportato il 43enne all'ospedale Grassi di Ostia i poliziotti hanno quindi sottoposto a fermo di indiziato di delitto un 56enne romano, con precedenti per furto e rapina. Dovrà rispondere di tentato omicidio. La posizione del fermato è al vaglio della procura.