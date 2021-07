Ostia, corteggia la ragazza sbagliata e viene accoltellato

Ha corteggiato la ragazza sbagliata. Questa la "colpa" di un cileno di 25 anni aggredico e accoltellato in strada, ad Ostia, dal suo rivale in amore, un cileno di 21 anni, che era in compagnia della donna contesa, una romana di 23 anni. I fatti si sono consumati intorno alle 18 di martedì 27 luglio, in via Cardinal Ginnasi.

La vittima si era data appuntamento con la coppia per cercare di chiarire la situazione quando il 21enne, dalle parole, è passato ai fatti colpendo con un coltello il ragazzo più grande alle braccia e alla gambe. Dopo l'agguato, l'aggresso è tornato in auto dove ad apsettarlo c'era la 23enne, per poi fuggire.

Il ferito è stato portato in ospedale, al Grassi, è dimesso con una prognosi di 10 giorni. I due amanti in fuga, invece, sono stati individuati poco dopo dalla polizia. Lui è stato arrestato per tentato omicidio, lei denunciata.