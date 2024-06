Metro di sangue, un altro accoltellato dopo una lite. Un uomo lotta tra la vita e la morte

Lotta tra la vita e la morte l'uomo, cittadino di 38 anni dello Sri Lanka, accoltellato alla schiena durante una lite in via Cipro, nei pressi della fermata della metro A d Roma. Secondo quanto si apprende, avrebbe riportato la perforazione del polmone e una emorragia interna.

Le sue condizioni sono gravi. I fatti si sono consumati alle 19 di mercoledì 12 giugno. La vittima, un senza dimora, è stato trasportato in codice giallo all'ospedale Sant'Eugenio. In serata, però, una emorragia ha peggiorato il quadro clinico costringendo i medici a trasferire il 38enne al San Camillo, dove è stato operato e resta ricoverato in gravi condizioni.

Le indagini

A indagare sul caso è la polizia di Stato. L'aggressore è scappato a piedi. L'ipotesi è che la lite sia scoppiata con un altro senzatetto. Ascoltate alcune persone presenti al momento dell'aggressione, gli agenti di polizia hanno cominciato una battuta di ricerca dell'accoltellato che sarebbe scappato verso via di Valle Aurelia. Elementi utili alle indagini potrebbero arrivare dalla visione delle telecamere della stazione della linea A.

I precedenti

Di certo non è il primo caso di sangue dentro e fuori le stazioni di Roma. Lo scorso aprile un cittadino di 38 anni, di origini ucraine, era stato vittima di un'aggressione a scopo di rapina fuori dalla fermata metro San Giovanni.

Anche lui fu accoltellato, all'addome nel suo caso. Ancora prima, a marzo, un altro accoltellato in stazione, questa volta a Spagna. La vittima, in quel caso, fu ferita durante una faida tra borseggiatori. A gennaio un'altra vittima, un altro uomo accoltellato. Lo scenario di quel fatto di sangue fu la stazione Termini.