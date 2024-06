Accoltellato alla schiena davanti alla stazione della metropolitana

Accoltellato alla schiena è caduto in terra in una pozza di sangue davanti agli occhi terrorizzati dei tanti testimoni che affollavano gli ingressi della stazione della linea A della metro Cipro, a Valle Aurelia. Un marocchino, senza dimora, pugnalato dal rivale nel corso di una lite con un connazionale, anche lui nordafricano. Le violenze poco dopo le 19:00 di oggi, mercoledì 12 giugno.

Sono state decine le richieste d'intervento al 112 da parte dei tanti passeggeri che transitavano alla stazione della linea A di via Cipro. "Un uomo pugnalato nel corso di una violenta lite fra stranieri". Una volta sul posto il personale del 118 e la polizia hanno trovato il clochard riverso in terra. Affidato alle cure del personale medico è stato trasportato all'ospedale Santo Spirito, grave non sarebbe in pericolo di vita.

Ascoltate alcune persone presenti al momento dell'aggressione, gli agenti di polizia hanno cominciato una battuta di ricerca del marocchino, scappato verso via di Valle Aurelia, con l'aggressore riuscito al momento a far perdere le proprie tracce. Elementi utili alle indagini potrebbero arrivare dalla visione delle telecamere della stazione della linea A.