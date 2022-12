Accoltellato dopo una lite per il parcheggio

Momenti di tensione nel tardo pomeriggio di ieri, giovedì 15 dicembre, in via Massaciuccoli nella zona del quartiere Africano. Un uomo di 38 anni è stato accoltellato al fiano e ad un braccio. A colpirlo, secondo la sua testimonianza, sarebbe stato un corriere.

Stando a quanto raccontato dalla vittima, che non ha voluto sporgere denuncia ai carabinieri intervenuti, un'auto era appena uscita da un parcheggio in via Massaciuccioli. A quel punto un uomo è uscito da un furgone per "occupare" il posto al collega, ma nel frattempo una coppia a bordo di una Nissan Juke si infila nel parcheggio.

A quel punto nasce il diverbio. Stando al racconto del 38enne, il conducente del furgone esce e con una lama, forse quella di un taglierino, aggredisce il contendente per il posto d'auto al braccio sinistro e al fianco. I due corrieri scappano e sul posto arrivano 118 e carabinieri. L'uomo rifiuta le cure in ospedale e non fa denuncia. Il fatto resta.