Accoltellato in strada a Guidonia, caccia al branco

Accoltellato in strada e ritrovato dai passanti in una pozza di sangue. Siamo nel quartiere Pichini, a Guidonia Montecelio, dove ieri sera, alle 21.30, un 35enne è stato accoltellato dal branco mentre si trovava in strada.

Aggredito e ferito con almeno tre fendenti, l'uomo è stato lasciato ferito in strada, con i tre fuggiti a bordo di un'auto. A raccontare alla polizia quanto accaduto i testimoni, passanti che per primi hanno soccorso la vittima.

Trasportato a Monterotondo, il ferito è stato poi portato al Sant'Andrea: le sue condizioni sono gravi ma non tali da metterne in pericolo la vita. A dare la caccia al branco è la polizia, con le indagini affidate al commissariato di Tivoli e alla squadra mobile.