Lite al Gazometro: ragazzo accoltellato alla schiena

Accoltellato alla schiena è stato trasportato d'urgenza in ospedale in fin di vita. Vittima un ragazzo, ferito in seguito ad una lite avuta con altri due giovani fra via dei Magazzini Generali e via del Gazometro. Il ferito ha poi cercato di darsi alla fuga per circa 150 metri, girando in largo del Gazometro, per poi accasciarsi a terra sulla porta di un locale in via Ostiense, L'aggressione intorno alle 13:30 di venerdì mattina con la vittima, un cittadino albanese di 27 anni già conosciuto alle forze dell'ordine, poi portato all'ospedale San Camillo non cosciente.

Cosa è successo

Secondo quanto si apprende il giovane aveva avuto un'accesa lite con due ragazzi nei pressi di un ristorante della zona. Terminata la discussione il 27enne si è quindi allontanato per poi essere sorpreso alle spalle da uno dei due giovani con il quale pochi istanti prima aveva battibeccato. Colpito alla schiena è stato quindi lasciato in strada davanti un ristorante in una pozza di sangue con i due aggressori riusciti per il momento a far perdere le proprie tracce.

A terra tra decine di passanti

La scena è avvenuta fra decine di passanti impauriti. Tante le chiamate al 112. Affidato alle cure dell'ambulanza del 118 è stato quindi trasportato d'urgenza al nosocomio di circonvallazione Gianicolense, dove lotta fra la vita e la morte. Sul caso indaga la polizia di Stato con gli investigatori della Squadra Mobile che, ascoltati i testimoni, hanno cominciato le ricerche della coppia di aggressori, al momento con esito negativo.

Il decesso smentito

Indiscrezioni di alcuni organi di stampa riportano il decesso del giovane. Il decesso però non è stato confermato a RomaToday da nessuna delle forze dell'ordine intervenute. Il ragazzo viene infatti indicato come trasportato in condizioni gravi in ospedale. Alle 15:22 interpellata nuovamente la Questura di Roma conferma il ferimento e non la morte del giovane.