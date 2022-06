Accoltellato all'inguine alla fermata del bus

E' arrivato in ospedale con una ferita provocata da un'arma da taglio. Ad essere costretto alle cure mediche dopo essere stato accoltellato un cittadino sudamericano, aggredito alla fermata del bus dove stava attendendo un mezzo pubblico. Le violenze lunedì mattina in zona Marranella-Torpignattara. A rimanere ferito un uomo di 35 anni.

Secondo quanto riferito dalla vittima agli agenti di polizia, intervenuti al pronto soccorso dell'ospedale Vannini poco dopo le 9:30 del 6 giugno, il 35enne stava aspettando un bus in direzione Roma centro sulla via Casilina, all'altezza di via Labico. In fermata assieme ad altre persone, fra queste un altro cittadino sudamericano "conosciuto di vista" come riferito dalla vittima. Proprio quest'ultimo, per cause ancora da appurare, avrebbe impugnato un coltello e ferito il cittadino nato in Ecuador all'inguine, poi si sarebbe allontanato.

Trasportato al nosocomio di via dell'Acqua Bullicante il 35enne ha quindi fornito la propria versione dei fatti agli investigatori del VI distretto Casilino di polizia, che indagano sull'accaduto. Medicata la vittima è stata dimessa con 7 giorni di prognosi.