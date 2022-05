È stato accoltellato per un pacchetto di sigarette e 300 euro. Una rapina finita nel sangue, quella avvenuta in via dell'Archeologia a Tor Bella Monaca, ricostruita dai carabinieri dopo una lunga indagine basata anche su esami scientifici. I militari, dopo aver messo insieme i pezzi del puzzle, hanno dato esecuzione ad un'ordinanza che dispone la custodia cautelare in carcere emessa dal tribunale del riesame di Roma nei confronti di un romano di 31 anni, gravemente indiziato del reato di rapina e lesioni personali in concorso.

I fatti sono andati in scena la sera del 23 agosto 2020. Quel giorno, verso le 3:30, in via dell'Archeologia, un 25enne tunisino fu brutalmente aggredito da due soggetti - che conosceva solamente di vista - con calci e pugni alla testa e, dal trentunenne romano, ferito con un coltellata alla coscia sinistra.

La vittima, soccorsa, subito dopo i fatti raccontò di essere stato vittima di una rapina da due persone che appunto conosceva. I due gli avevano rubato 300 euro, una catenina d'oro ed un pacchetto di sigarette. Nell'abitazione del 31enne, nel corso di una perquisizione, i militari hanno rinvenuto e sequestrato un paio di scarpe bianche, descritte dalla vittima, dove erano presenti evidenti tracce ematiche sia sulla tela che sulla suola.

Una volta repertate, le scarpe sono state inviate al ris di Roma, dove è stata riscontrata la corrispondenza dei valori con il profilo genetico della vittima. L'incastro ematico e la indagini sul campo dei carabinieri hanno fatto il resto.