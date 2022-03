Accoltellato alla schiena dal coinquilino, è grave

Una lite in casa è finita nel sangue a Torrimpietra, una frazione del comune di Fiumicino, nella provincia di Roma. Ad avere la peggio, un romeno di 41 anni accoltellato più volte, anche alla schiena, dal suo coinquilino e connazionale, un uomo di 52 anni.

La vittima è stata portata in codice rosso all'Aurelia hospital mentre l'aggressore è stato arrestato dai carabinieri di Civitavecchia e di Ladispoli. A dare l'allarme un terzo uomo che vive in casa con i due e aveva sentito le urla provenire dalla stanza vicina. Sono in corso indagini per risalire al movente dell'accoltellamento.