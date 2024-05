Accoltellato alla gola e all'addome dal vicino di casa. Grave un 38enne

Accoltellato alla gola e all'addome dal vicino di casa. Un uomo di 38 anni, trasportato d'urgenza in ospedale. Le violenze in seguito a una lite scoppiata fra la vittima e un uomo di 62 anni in un condominio di Colleferro, provincia sud di Roma.

L'intervento degli agenti del commissariato di Colleferro intorno alle 10:30 di stamattina - lunedì 27 maggio - in via Achille Grandi. Una lite fra due condomini, che già in passato avevano avuto delle accese discussioni dovute a dei precedenti dissapori. Una volta sul posto gli agenti hanno trovato i due contendenti - tutti e due del posto - entrambi feriti. In particolare il 38enne, seppur cosciente, aveva una ferita alla gola e una all'addome. Affidato alle cure del personale del 118 è stato trasportato in codice rosso all'ospedale di Colleferro.

Ferito anche il 62enne, che dopo aver colpito il rivale si è auto lesionato con lo stesso coltello. Accompagnato nello stesso nosocomio è ora piantonato in ospedale. Dovrà rispondere del reato di tentato omicidio.