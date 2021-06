Paura in strada a Roma: uomo accoltellato alla spalla

L'aggressione su circonvallazione Cornelia. Il ferito trasportato in ospedale in codice rosso

Paura in strada a Cornelia dove un uomo è stato accoltellato in pieno giorno davanti a decine di testimoni. Le violenze nel primo pomeriggio di giovedì su circonvallazione Cornelia. Ferita alla spalla la vittima è stata soccorsa dall'ambulanza e trasportata in ospedale.

Secondo quanto si apprende la vittima avrebbe avuto una discussione con un altro uomo che, impugnato un coltello, lo ha colpito all'altezza della scapola sinistra per poi darsi alla fuga a piedi. Richiesto l'intervento dei soccorrotori l'accoltellato è stato trasportato in codice rosso al Policlinico Universitario Agostino Gemelli.

Sul posto sono intervenute le volanti e gli agenti del commmissariato Aurelio di polizia. Raccolti i primi elementi, alcuni testimoni hanno fornito una descrizione dell'aggressore: circa 50 anni, alto, magro, capelli brizzolati ed italiano con i poliziotti che hanno cominciato le ricerche dell'accoltellatore, al momento con esito negativo.