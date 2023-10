Paura a Cornelia, litiga in strada con uno sconosciuto e finisce accoltellato più volte

Serata di sangue a Roma, non solamente per la brutale aggressione a colpi di machete nel quartiere Torpignattara. Intorno alle 22 di martedì 3 ottobre, all'altezza della circonvallazione Cornelia un uomo è stato picchiato, accoltellato più volte e lasciato sanguinante in strada dal rivale poi fuggito. La vittima, un cittadino del Bangladesh di 33 anni che non conosceva il suo aggressore, non è in pericolo di vita. L'uomo, portato in ospedale all'Aurelia Hospital, ne avrà per 30 giorni ed è stato sentito dai carabinieri che adesso indagano.

Cosa è successo sulla circonvallazione Cornelia

L'allarme è scattato ieri sera dopo che alcuni passanti hanno sentito delle urla e visto un uomo crollare sull'asfalto, in una pozza di sangue. Stando a quanto raccolto dai carabinieri della stazione Madonna del Riposo e dai militari del nucleo operativo della compagnia di San Pietro, due uomini - tra cui appunto il cittadino del Bangladesh - stavano litigando.

I due, secondo quanto raccontato dalla vittima, non si conoscevano. A un certo punto la discussione, però, è sfociata nella violenza. Il 33enne è stato picchiato e ferito prima al volto e poi al braccio sinistro con alcune coltellate dallo sconosciuto, poi riuscito a fuggire a piedi verso la Pineta Sacchetti prima dell'arrivo della pattuglia dei carabinieri chiamati tramite il 112. La caccia all'aggressore continua.