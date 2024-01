Accoltellato al torace la notte di Capodanno durante una lite con i vicini

Una lite con i vicini la notte di Capodanno. Questa la causa che ha portato all'accoltellamento di un uomo di Velletri che la notte di San Silvestro si era presentato in ospedale con due ferite d'arma da taglio al torace. A distanza di una settimana sono stati i carabinieri della compagnia veliterna a risolvere il mistero denunciando in stato di libertà due uomini albanesi - di 25 e 29 anni - gravemente indiziati, in concorso, del reato di lesioni personali aggravate nei confronti del 50enne residente ai Castelli Romani.

La notte di capodanno, un 50enne di Velletri si era presentato al pronto soccorso dell’ospedale veliterno con due ferite d’arma da taglio al torace. L’uomo, trovandosi in generali buone condizioni, è stato sottoposto alle necessarie cure e ricoverato in chirurgia. Sul posto i carabinieri della locale compagnia hanno nell’immediatezza, ascoltato sia la vittima che alcuni familiari con cui stava, poco prima, festeggiando il nuovo anno, che tuttavia non sono stati in grado di identificare gli aggressori.

Le prime indagini compiute dai militari dell'Arma, basate su acquisizione di sommarie informazioni, analisi degli intestatari di numeri telefonici e individuazioni fotografiche, hanno permesso di raccogliere gravi indizi di colpevolezza in ordine al fatto che, a seguito di una lite avvenuta nelle pertinenze di un’abitazione in Velletri dove la vittima e alcuni familiari stavano trascorrendo il Capodanno, i due indagati avrebbero aggredito il 50enne ferendolo con due coltellate.