Accoltellato alla schiena durante una lite, grave un 58enne. Caccia all'aggressore

Accoltellato alla schiena nel corso di una lite ad Anzio, in provincia di Roma. È grave e si trova in prognosi riservata in ospedale un uomo italiano di 58 anni addetto di una ditta di autospargo. L'aggressore, dopo averlo ferito con un coltello, si è allontanato ed ha fatto perdere le sue tracce.

Accoltellato durante una lite

L'accoltellamento questa mattina in via del Melograno, nel quartiere Falasche del comune del litorale della provincia romana. Una lite fra due uomini, per dei dissidi legati all'attività professionale. Su segnalazione al 112, sul posto sono intervenuti i carabinieri.

Le indagini dei carabinieri

Ferito alla schiena, il 58enne è stato affidato alle cure del personale del 118 e trasportato all'ospedale di Anzio in prognosi riservata. Sottoposto a un delicato intervento chirurgico non dovrebbe essere in pericolo di vita. Indagini in corso da parte dei carabinieri della compagnia di Anzio, coordinati dalla procura della Repubblica di Velletri.