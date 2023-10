Lite in strada finisce nel sangue: ferito al collo ora è in pericolo di vita

Lotta tra la vita e la morte un uomo di 34 anni dello Sri Lanka ferito alla gola da un connazionale di un anno più grande, armato di forbici. La vittima è stata trovata in una lago di sangue da alcuni passanti che nel pomeriggio di domenica, intorno alle 17, hanno allertato i soccorsi. Sul posto il personale del 118 che ha portato il 34enne in ospedale e i carabinieri. È quanto successo in via Amedeo Bocchi, ad Acilia.

I militari del nucleo radiomobile di Ostia, in poco tempo, hanno battuto la zona e arrestato l'aggressore di 35 anni. L'uomo bloccato è ora accusato di tentato omicidio. Il 34enne ferito, con un profondo taglio alla gola, è stato operato nella notte dai medici dell'ospedale San Camillo e nella giornata di oggi sarà sottoposto a un nuovo intervento chirurgico. È ancora in pericolo di vita.