Al Quarticciolo i soldati della droga che si ribellano ai capi vengono accoltellati e picchiati

Il Quarticciolo è una piazza di spaccio sempre più attiva. Fra viale Palmiro Togliatti e la via Prenestina, due tra le strade più trafficate di Roma, la droga non manca mai. Così come i pusher in strada, nonostante gli arresti, e i clienti che arrivano da Centocelle, Tor Sapienza, dal Pigneto e non solo. Via Manfredonia e via Ostuni sono le strade più "calde" per chi vende e cerca droga. Ma gli affari si fanno anche altro. Su viale Palmiro Togliatti, appunto. Famiglie che tengono in piedi piazze di spaccio imitando gli stili, per così dire, dei pusher di Tor Bella Monaca e San Basilio. Stipendi, benefit, turni di lavoro e regole ben precise.

