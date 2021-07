Lite fra colleghi finisce nel sangue, accoltellato alla schiena per 7 volte

La vittima, ferita ma non colpita in parti vitali, è stata accompagnata da un altro collega presso il pronto soccorso dell'ospedale San Paolo di Civitavecchia

È finita nel sangue una lite sull'autostrada A12 della Roma Civitavecchia andata in scena nel pomeriggio di ieri. La vittima, ferita e accoltellata alla schiena per 7 volte, è stata portata in ospedale in gravi condizioni, fortunatamente non pericolo di vita.

A ricostruire la vicenda sono stati gli agenti della Polizia di Stato che hanno denunciato un 59enne di origini calabresi, responsabile di aver accoltellato un collega di lavoro. Nel corso delle indagini condotte dagli investigatori del commissariato Civitavecchia, è emerso che il 59enne era insieme al figlio e ad un altro collega, tutti appartenenti ad una ditta appaltatrice di manutenzione che opera lungo la tratta autostradale A12.

Mentre i tre erano a bordo del furgone di servizio in direzione Grosseto, all'altezza del chilometro 44, il figlio del 59enne e il collega hanno iniziato a litigare. Dopo aver accostato il mezzo lungo la corsia d'emergenza, l'uomo di origine calabrese è intervenuto in aiuto del figlio accoltellando il collega per ben sette volte, alla schiena ed al fianco sinistro.

La vittima, ferita ma non colpita in parti vitali, è stata accompagnata presso il Pronto Soccorso dell'ospedale San Paolo di Civitavecchia: qui i poliziotti che presidiano l'ospedale hanno appreso le prime informazioni, grazie alle quali gli investigatori, nel giro di poche ore, hanno rintracciato il responsabile e, con la collaborazione della Polizia Scientifica a seguito di sopralluogo sul luogo dei fatti, hanno recuperato e sequestrato l'arma utilizzata dall’aggressore. L'uomo è stato denunciato in stato di libertà per lesioni aggravate e porto d'arma bianca.