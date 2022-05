Lite tra coinquilini finisce a coltellate, grave un uomo

È finita in strada una violenta lite tra coinquilini a Roma, iniziata in casa. Un 32enne iraniano e un 33enne afghano si sono prima picchiati e poi inflitti colpi di coltello. È quanto accaduto domenica, alle 18.45, in via delle Allodole, nella periferia romana del Casilino.

I due, coinquilini, hanno iniziato il litigio in casa per poi finire in strada, con i residenti che hanno anche provato a dividerli: entrambi feriti da coltellate sono stati bloccati dalla polizia giunta sul posto dopo la chiamata al 112 da parte dei passanti.

Ad avere la peggio il 33enne afghano ricoverato in gravi condizioni in ospedale. Per questo il 32enne iraniano è stato arrestato dai poliziotti del commissariato Casilino e dai colleghi delle volanti per tentato omicidio.