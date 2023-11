Movida violenta: risse e coltellate all'Eur, feriti due ragazzi

Due risse. Un accoltellato e un secondo ragazzo in ospedale per le botte ricevute. È di una notte di movida violenta. Scenario i locali della vita notturna dell'Eur. Ad avere la peggio due ragazzi di 25 anni, feriti e trasportati entrambi in ospedale.

Accoltellato fuori dalla discoteca

Sono le 4:00 della notte fra sabato e domenica quando gli animi si surriscaldano. In particolare in una discoteca della zona. Dalle parole i ragazzi passano ai fatti. Alcuni di loro escono fuori dal locale, fra viale della Civiltà del Lavoro e l'obelisco di piazzale Guglielmo Marconi. Volano parole grosse, sino a quando uno dei ragazzi estrae un coltello. Con la lama colpisce un 25enne, non in organi vitali. Fra gli strilli e il parapiglia generale sul posto arrivano le volanti della polizia. In terra solo un ragazzo con ferite d'arma da taglio. Il giovane viene affidato alle cure del personale del 118 e trasportato in codice rosso all'ospedale Sant'Eugenio. È grave, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Rissa all'Obelisco dell'Eur

Nemmeno il tempo di affidare il 25enne al personale dell'ambulanza che le già tante numerose pattuglie della polizia presenti sul posto si spostano in piazzale Guglielmo Marconi. Una rissa sotto l'Obelisco la richiesta d'intervento. Anche qui, in terra, c'è un ragazzo di 25 anni, contuso per le botte ricevute. "Aggredito da un branco di ragazzi che non conosco", le parole del giovane ai primi agenti intervenuti. Senza ferite d'arma da taglio è stato poi portato in codice rosso dall'ambulanza del 118 sempre al Sant'Eugenio con traumi contusivi alla testa, al collo e al braccio sinistro.

Movida violenta all'Eur

Una notte movimentata all'Eur, sulla quale stanno cercando di fare luce gli agenti del commissariato Esposizione di polizia. Ascoltati i testimoni, gli investigatori hanno acquisito le immagini delle numerose telecamere presenti nella zona. Riprese che dovrebbero permettere alla polizia di ricostruire i due episodi, che non si esclude possano essere collegati fra loro.