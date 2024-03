Bronx Pigneto, trovata l'arma usata per l'accoltellamento. Individuato il responsabile

Prima la rissa, poi la spedizione punitiva, entrambe con le lame. Coltelli impugnati da ragazzi giovanissimi, con un 18enne e un minore di 17 anni finiti in ospedale dopo essere stati accoltellati. Un pomeriggio di violenza, l'ennesimo al Pigneto scoppiato in pieno giorno davanti a decine di testimoni. Una lunga scia di sangue. A sferrare le prime due coltellate sarebbe stato un 17enne romano nei confronti di un ragazzo più grande di un anno, un 18enne peruviano. Scappato, l'aggressore è stato poi ritrovato ferito in strada poche ore più tardi, con una ferita d'arma da taglio alla coscia. Vittima di quella che agli inquirenti è apparsa da subito come una spedizione punitiva, una resa dei conti per il precedente ferimento. Soccorso è stato poi accompagnato all'ospedale San Giovanni dove i medici hanno suturato una ferita all'arto inferiore destro. Ritenuto responsabile del precedente accoltellamento è stato denunciato per tentato omicidio. L'arma è stata poi ritrovata e sequestrata dalle forze dell'ordine sotto a ponte Casilino, dove si è consumata la faida fra le due comitive che ha innescato poi la spirale di sangue e violenza.

Rissa tra comitive davanti al campo di calcetto

Sono le 18:45 dello scorso martedì. Tra il campo di calcetto e la fermata della metropolitana della linea C della stazione Pigneto due comitive di ragazzi, soliti frequentare l'area a ridosso dell'isola pedonale. Poi la scintilla, presumibilmente per futili motivi o precedenti rancori. Come raccontato da diversi testimoni i due gruppi di ragazzi hanno cominciato a insultarsi. Poi le urla e le minacce. Dalle parole la situazione è rapidamente generata. Poi la rissa, nel corso della quale sono spuntati i coltelli. Ad avere la peggio un 18enne peruviano, ferito con due fendenti e poi scappato terrorizzato fra le strade del Pigneto.

La scia di sangue al Pigneto

A due passi da ponte Casilino è il caos, decine sono le richieste d'intervento al 112. In via del Pigneto arrivano diverse pattuglie dei carabinieri e le ambulanze del 118 ma diversi partecipanti alle violenze si sono già dileguati. Spariti. Alcuni amici provano a soccorrere il giovane peruviano che però rifiuta. Sotto choc si allontana, lasciando dietro di sé una lunga scia di sangue. Tracce ematiche sporcano i marciapiedi e l'asfalto: via del Pigneto, la circonvallazione Casilina, il 18enne sanguinante oltrepassa due scuole e poi si accascia su via Luigi Filippo de Magistris, davanti a un ristorante.

Ferito a coltellate

A trovare il 18enne peruviano i carabinieri, allertati dai residenti. Ferito, il giovane è stato poi affidato alle cure del personale del 118 e trasportato all'ospedale Vannini in codice giallo. Quindici i giorni di prognosi. Ascoltato il ragazzo inizialmente non ha saputo fornire spiegazioni agli inquirenti. L'ipotesi è che stesse scappando per cercare di raggiungere il vicino commissariato di polizia, o stesse provando semplicemente a scappare.

La spedizione punitiva

Mentre i militari dell'Arma ascoltavano la vittima e alcuni testimoni intorno alle 21:00 una prima svolta nelle indagini. Numerose chiamate al 112 indicano un'aggressione a danno di un giovane sulla via Tuscolana, nella zona di San Giovanni. Le volanti si portano al civico 174 e trovano, contuso e riverso in una pozza di sangue, un 17enne romano. Sulla coscia una ferita d'arma da taglio, una coltellata. Noto alle forze dell'ordine per piccoli precedenti il 17enne ha poi raccontato di essere stato aggredito da quattro persone a lui sconosciute. Picchiato e accoltellato la banda si è poi allontanata prima dell'arrivo dei soccorritori. Trasportato all'ospedale San Giovani e medicato, è stato ascoltato dagli inquirenti e poi denunciato per tentato omicidio. La polizia ritiene sia lui il presunto accoltellatore del 18enne peruviano. Ritrovato il coltello sulla massicciata del trenino sotto a ponte Casilino, dagli accertamenti della scientifica sull'arma dovrebbero arrivare altri riscontri circa le presunte responsabilità del 17enne romano.

Spirale di criminalità al Pigneto

Arresti e denunce che non sembrano fermare la spirale di violenza al Pigneto. Violenze sessuali, risse, accoltellamenti, scippi, rapine, furti in casa con dentro i proprietari. Teatro delle violenze l'isola pedonale, la zona dei Villini ma anche e soprattutto l'area compresa fra il campo di calcetto, la fermata della stazione della linea C della metro Pigneto e la vicina scuola. La stessa strada è stata infatti teatro lo scorso 31 gennaio di un altro grave fatto di sangue. A essere accoltellato in quel caso fu un 15enne, colpito all'addome da un ragazzo di 18 anni. Spaccio, criminalità e violenza che impauriscono i residenti, oramai esasperati da quanto accade sotto le loro finestre. Una mancata percezione di sicurezza che è arrivata anche sul tavolo del prefetto di Roma, che ha garantito una maggior presenza di forze dell'ordine al Pigneto.