Rissa fra i banchi del mercato: accoltellati due venditori ambulanti

Prima le parole grosse, poi la rissa, infine le coltellate. E' quanto accaduto stamattina al mercato settimanale di Giardinetti, periferia est della Capitale. Ad avere la peggio due venditori ambulanti, accoltellati da uno dei contendenti e poi trasportati in ospedale.

La rissa è scoppiata intorno alle 8:45 di giovedì 2 marzo in via Carlo Santarelli, traversa della via Casilina. Qui è scoppiata una lite tra venditori ambulanti - tutti italiani - per il posizionamento dei banchi. Durante la zuffa, uno dei contendenti ha ferito due persone con un coltello.

Fra il sangue e la paura, i due feriti sono stati soccorsi dal personale del 118 e trasportati con le ambulanze al policlinico Casilino e al policlinico Tor Vergata, i due feriti non sarebbero in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Frascati che - dopo aver raccolto i primi elementi - hanno identificato un uomo. Accompagnato in caserma la sua posizione è ora al vaglio dell'autorità giudiziaria.