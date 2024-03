Due accoltellati dopo faida tra comitive al Pigneto. La scia di sangue dopo la lite

Una lite iniziata tra il campo di calcetto e la fermata della metropolitana della linea C della stazione Pigneto. Poi le urla, le lame e la pozza di sangue. Quindi la fuga, con le tracce che hanno ricostruito il percorso di un ragazzo, un 18enne cittadino del Perù, ferito.

E, infine, un secondo giovanissimo, un 17enne italiano, trovato anche lui sanguinante a circa due chilometri di distanza dalla prima aggressione. È la ricostruzione dell'ennesima giornata di violenza consumata nel quartiere del V municipio di Roma.

La lite davanti al campo di calcetto

La lite è scoppiata, come raccontano diversi testimoni, intorno alle 18:45 circa. Due comitive, in via del Pigneto, hanno iniziato a insultarsi e poi a promettersele. Dalle parole presto si è passati ai fatti, ai coltelli. Un ragazzo, il diciottenne peruviano, ha avuto la peggio ed è stato colpito con due fendenti. Il ferimento, e le urla sue e dei suoi amici, hanno attirato l'attenzione di molti passanti.

La fuga del ferito

Qualcuno ha chiamato il numero unico per le emergenze, altri hanno provato a soccorrere il giovane ferito che, però non ha voluto sentire ragioni. Ormai lasciato solo, infatti, il ragazzo ha scelto di allontanarsi.

Seguendo le tracce di sangue, ancora oggi fresche, lasciate sui marciapiedi e sull'asfalto, si nota come da via del Pigneto il giovane ha camminato sulla circonvallazione Casilina, per poi passare davanti a due plessi scolastici, lasciando chiazze ematiche qui e là, per poi accasciarsi in via Luigi Filippo de Magistris.

Davanti a un ristorante, il 18enne è stato trovato dai carabinieri allertati dai residenti. Il ragazzo, soccorso, è stato portato all'ospedale Vannini, in codice giallo, con 15 giorni di prognosi. Dal suo percorso non è chiaro se volesse raggiungere il commissariato di polizia che dista a poche decine di metri, in via Giovanni de Agostini oppure scappare.

Il secondo ferito

Mentre i carabinieri ascoltavano la vittima e iniziavano le prime indagini, intorno alle 21 c'è stata un svolta investigativa. All'altezza del civico 174 di via Tuscolana, gli agenti del commissariato Appio della polizia di Stato che stavano perlustrando la zona hanno trovato sanguinante, ferito anche lui da un'arma da taglio, un ragazzo italiano di 17 anni.

Il giovane, conosciuto alle forze dell'ordine per qualche precedente, secondo chi indaga avrebbe raggiunto la Tuscolana dopo aver aggredito il 18enne peruviano. Come sia arrivato lì, al momento, non è chiaro.

Così come non è chiaro chi e come lo abbia colpito. Il minorenne, portato all'ospedale San Giovanni, non è in pericolo di vita. Identificato, la sua posizione dopo l'aggressione al Pigneto è al vaglio degli investigatori che procedono per lesioni personali, indagando a bocche cucite. Sarà denunciato.

Che i due episodi siano collegati è una ipotesi concreta, così come potrebbe essere che il ragazzo trovato sanguinante sulla Tuscolana sia stato ferito per vendetta. Le indagini chiariranno ogni aspetto.

Il precedente

Di certo il Pigneto è sempre più al centro dei fatti di cronaca e quel campo di calcetto che affaccia sulla metro C lo è ancora di più. Lo scorso 31 gennaio, proprio in quell'area, dopo una lite scoppiò una rissa. Una decina le persone coinvolte in quella circostanza. A finire accoltellato quella serata fu un 14enne tunisino portato all'ospedale Bambino Gesù con un polmone perforato.

Gli agenti della polizia di Stato durante le fasi di indagine, poco dopo, rintracciarono un altro ragazzo, italiano di origine sudamericana di 17 anni, ritenuto il presunto aggressore, anche lui rimasto ferito e trasportato in codice giallo all'ospedale Pertini. Il giovane è ora indagato per lesioni gravi. Denunciato e indagato anche il quattordicenne.