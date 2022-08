Lite condominiale finisce nel sangue, due fratelli accoltellati dal vicino di casa

Una lite condominiale finita nel sangue. Due fratelli sono stati accoltellati da un vicino di casa, che li avrebbe colpiti con diversi fendenti. A ricostruire quanto avvenuto, sono stati i carabinieri della stazione di Montespaccato, coordinati dalla procura di Roma, che hanno arrestato un 48enne romano, perché indiziato del reato di tentato omicidio e lesioni personali aggravate.



La notte del primo agosto, i militari sono intervenuti in un condominio in zona Primavalle dove, una ragazza di 21 anni aveva chiesto aiuto denunciando che, al termine di una lite avuta poco prima con un vicino del piano di sopra, era stata accoltellata insieme al fratello. La ragazza è stata visitata presso l'ospedale Cristo Re e trattenuta in osservazione per una ferita all'addome mentre il fratello è stato trasportato in ambulanza presso il pronto soccorso dell'ospedale San Filippo Neri, dove è stato visitato e dimesso con una prognosi di 10 giorni, per una ferita al torace.

Secondo i primi riscontri investigativi, sarebbero emersi dissidi che già in passato erano sfociati in altre liti tra i condomini. In quest'ultimo caso, però, gli insulti si sono trasformati in una aggressione vera e propria. Il 48enne, stando alla ricostruzione, avrebbe danneggiato la porta dell'abitazione della famiglia della donna, colpita ripetutamente dall'esterno.

La 21enne in compagnia del fratello, è salita al piano superiore per chiedere spiegazioni ma, secondo quanto denunciato, l'indagato sarebbe uscito dall'appartamento e nel corso della lite con i fratelli, avrebbe impugnato un coltello da cucina e li avrebbe attinti con vari fendenti.

Al termine del sopralluogo effettuato dai carabinieri della settima sezione del nucleo investigativo di Roma, è stato recuperato e sequestrato un coltello all'interno dell'abitazione del 48enne che si presume sia stato utilizzato per ferire i due fratelli. L'arresto dell'uomo è stato convalidato dall'autorità giudiziaria che ne ha disposto il trasferimento in carcere.