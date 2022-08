I due ragazzi accoltellati per aver difeso una ragazza picchiata in strada

Quando hanno visto un uomo picchiare una ragazza in strada non ci hanno pensato un attimo, e sono intervenuti a difesa della donna. Un gesto che ha però trovato la reazione dell'uomo che la stava aggredendo - forse il fidanzato - che per tutta risposta ha impugnato un coltello e li ha colpiti ferendoli, fortunatamente di striscio. E' accaduto alle prime luci dell'1 agosto all'Eur, in via Cristoforo Colombo, all'altezza di piazzale della Civiltà del Lavoro.

I fatti intorno alle 4:50 del mattino, poco distante da alcuni locali notturni della zona dove la coppia di amici poi aggredita - due romani di 19 26 anni - avevano passato una serata in discoteca. Una volta in strada hanno però visto un uomo picchiare una donna e sono intervenuti a difesa della ragazza. Poi l'aggressione a colpi di coltello con la coppia prima in lite datasi subito alla fuga.

Feriti, i due ragazzi sono stati affidati alle cure del 118 e trasportati uno al campus Biomedico e l'altro all'ospedale Sant'Eugenio, dove sono stati medicati e dimessi. All'Eur è intervenuta la polizia che - acquisiti i primi elementi investigativi - ha cominciato la caccia all'aggressore, al momento senza esito.