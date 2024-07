Ostia, lite nella piazza di spaccio finisce nel sangue: accoltellata una donna

Una donna di 42 anni è stata accoltellata più volte a Ostia Nuova, nella zona dell'ormai nota piazza di spaccio in piazzale Lorenzo Gasparri. A dare l'allarme sono stati alcuni residenti che sono stati svegliati alle tre del mattino di oggi, 18 luglio, da alcune grida.

A terra, sanguinante, c'era una donna. Sul posto i medici del 118 che hanno portato la 42enne in ospedale in codice rosso per dinamica. Medicata dal personale del Grassi di Ostia, la donna ne avrà per una decina di giorni. Sul caso indagano i carabinieri di Ostia. Stando a quanto appreso la 42enne, conosciuta alle forze dell'ordine, avrebbe litigato con una persona in via Marino Fasan.

Lì sarebbe stata colpita almeno tre volte con dei fendenti, per poi accasciarsi nel vicino piazzale Gasparri. Chi indaga non esclude che l'aggressione sia maturata in ambiti vicino al mondo dello spaccio locale.