Impedisce un suicidio e viene accoltellata: grave operatrice di una casa famiglia

È in gravi condizioni ma non in pericolo di vita una donna di 25 anni, assistente sociale, ferita a coltellate nella notte tra sabato domenica all'interno del Protettorato di San Giuseppe nella zona di via Nomentana a Roma. La struttura ha una lunga tradizione di accoglienza di ragazzi in difficoltà. Autore dell'aggressione un ospite della casa famiglia che poco prima con la stessa arma aveva tentato di togliersi la vita.

A dare l'allarme intorno alle due di notte, una chiamata ai numeri di emergenza: una donna è stata accoltellata. Si tratta di un'assistente sociale ferita. Scattato l'allarme sul posto sono giunti la polizia e gli operatori del 118.

La vittima è stata trasportata in ambulanza all'ospedale San Giovanni in codice rosso e poi ricoverata in prognosi riservata, ma non è in pericolo di vita. L'aggressore è stato fermato, per lui l'accusa è di tentato omicidio.