Lite alle case popolari di Serpentara: accoltella l'amico al gluteo e scappa

Una discussione animata che diventa un litigio e in poco si trasforma in un'aggressione in piena regola. E' successo nei lotti popolari di via Luigi Lablache a Serpentara, periferia nord-est della Capitale. A farne le spese un uomo di 37 anni, ferito con una coltellata al gluteo dal rivale.

Accoltellamento a Serpentara

Il fatto si è verificato intorno alle 19 di sabato 2 marzo. Ad allertare i carabinieri della compagnia di Montesacro è stato un italiano, romano, classe 1986. All'arrivo dei militari, in via Luigi Lablache, ha riferito di essere stato colpito con un coltello da cucina al gluteo, al culmine di una lite con un conoscente.

Aggressore in fuga

Il ferito è stato portato al pronto soccorso dell'ospedale Villa San Pietro in codice giallo. L'aggressore è scappato subito dopo, dileguandosi prima dell'arrivo dei militari, che ora stanno cercando di ricostruire la vicenda e rintracciarlo. Secondo quanto è possibile apprendere, il motivo della lite e del ferimento sarebbe da ricercare in questioni legate al piccolo spaccio di sostanze stupefacenti, forse un debito non onorato.