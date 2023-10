"La tua amica mi ha rubato lo smartphone": si fa giustizia da solo, spara e accoltella un uomo

Ha accusato una donna di avergli rubato lo smartphone e poi ha litigato con l'uomo che era con lei. Una discussione sfociata in violenza fino a un tentato omicidio. È quanto avvenuto nella zona di via Casilina Vecchia nella notte dello scorso 26 settembre, intorno alle 3:45. A ricostruire quanto accaduto ci hanno pensato i carabinieri del nucleo radiomobile che, dopo una indagine, hanno arrestato un uomo di 68 anni.

La ricostruzione

Secondo quanto emerso, il 68enne avrebbe voluto farsi giustizia da solo sparando e poi accoltellando un ragazzo del Senegal di 28 anni "colpevole" - a suo dire - di aver difeso l'amica, autrice del presunto furto.

Tutto è incominciato quando i due hanno discusso in strada. Una lite poi finita nel sangue. A dare l'allarme una passante che, sentite le urla, ha iniziato a tamponare la profonda ferita sotto l'ascella sinistra del 28enne del Senegal. Sul posto è accorso anche il personale del 118 che ha trasportato il ragazzo in codice rosso all'ospedale San Giovanni, dove è stato ricoverato in prognosi riservata.

Dai primi accertamenti eseguiti dai carabinieri e grazie alle informazioni fornite dalla donna, abitante del posto, è emerso che il 28enne aveva avuto una lite animata con un altro uomo, il 68enne poi arrestato, riconosciuto dalla donna poiché anche lui residente in zona.

La testimonianza

La donna avrebbe assistito solo alla violenta lite, nel corso della quale era presente anche un'altra donna di colore - amica del 28enne - che cercava di calmare gli animi e non al ferimento perché avvenuto dopo qualche istante in un cortile.

Secondo quanto emerso, il 68enne che voleva farsi giustizia da solo, in un primo momento, avrebbe minacciato il 28enne con una pistola ad aria compressa ferendolo a una mano dopo aver esploso alcuni colpi, e con un taser, per poi colpirlo con un coltello sotto l'ascella.

Le armi

I carabinieri, dopo aver identificato il 68enne, lo hanno perquisito. In casa hanno sequestrato la pistola ad aria compressa calibro 50 e il coltello con lama di 10 centimetri appena lavata, nascosti in un cassetto del comodino in camera da letto. Poco dopo l'uomo ha anche ammesso quanto accaduto. Ha raccontato di aver ferito il cittadino straniero nel corso di una lite scoppiata dopo aver subito il furto dello smartphone, a suo dire, da parte dell'amica del 28enne, fuggita prima dell'arrivo dei militari. Il gip ha convalidato il fermo e ha disposto per il 68enne la custodia cautelare in carcere per tentato omicidio.