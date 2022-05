La compravendita di orologi finisce nel sangue, commerciante accoltella cliente. Grave un 39enne

Si erano accordati per una compravendita di orologi di lusso. Un affare che doveva concludersi in casa, non in negozio. Qualcosa però è andato storto e l'affare, saltato, è finito nel sangue. Ad avere la peggio il cliente, ricoverato al San Camillo in prognosi riservata.

I fatti sono andati in scena l'undici maggio scorso, in zona Casal Selce. A ricostruirli i carabinieri della stazione di Casalotti e della sezione radiomobile della compagnia Cassia. I militari, a seguito di una segnalazione giunta al 112, sono intervenuti in un appartamento di proprietà di un 39enne, il cliente. Qui, secondo una ricostruzione, l'uomo si era dato appuntamento con un commerciante di 34 anni per avviare una trattativa circa la cessione di tre preziosi orologi.

Per motivi ancora in fase di accertamento, tra i due sarebbe nata una lite e con un coltello a scatto – repertato successivamente dai carabinieri – si sarebbero vicendevolmente colpiti. Ad avere la peggio è stato il 39enne padrone di casa che ha riportato delle profonde ferite all'addome ed è stato trasferito d'urgenza in ambulanza all'ospedale San Camillo di Roma, dove si trova ricoverato in rianimazione, intubato e in prognosi riservata.

Anche l'indagato, che ha riportato delle ferite alla regione addominale, è stato portato al pronto soccorso dell'ospedale Aurelia Hospital in codice rosso, dove si trova tuttora piantonato; il suo arresto è stato convalidato. Sono ancora in corso ulteriori accertamenti finalizzati all'esatta ricostruzione degli eventi che hanno portato al grave episodio.