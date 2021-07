Lite tra soci finisce nel sangue: uomo pestato e accoltellato. È in prognosi riservata

L'aggressore è stato arrestato dai carabinieri intervenuti dopo la rissa in via dei Cessati Spiriti. È accusato di tentato omicidio

Una lite scoppiata, per motivi economici legati alla gestione di una palestra di Roma, finita nel sangue con un uomo di 48 anni ricoverato in prognosi riservata all'ospedale San Giovanni e un romano 49enne arrestato con l'accusa di tentato omicidio. È quanto successo nella zona dei Colli Albani nel tardo pomeriggio di domenica. A ricostruire il caso sono stati i carabinieri del Nucleo Radiomobile intervenuti perché allertati da diversi residenti che hanno assistito alla rissa prima e all'accoltellamento poi.

La lite tra soci

Stando a quanto emerso, tutto è iniziato quando il 48enne si è ritrovato in strada a discutere con una donna, sua socia in una palestra della Capitale. I due, che discutevano per motivi economici legati alla gestione del locale, lo avrebbero fatto con toni accesi tanto da attirare l'attenzione dei passanti che, alle 18, hanno sentito diverse grida provenire da via dei Cessati Spiriti allertando così il Numero Unico per le Emergenze. La lite, verbale, è quindi definitivamente deflagrata quando è intervenuto anche il 49enne romano, compagno della donna.

La discussione diventa una cosa fra uomini

Da quel momento, la discussione è diventata così una "cosa fra uomini". Il 49enne ha pestato il rivale, socio della sua fidanzata, rompendogli le costole e poi accoltellandolo con un coltello con una lama di 10 centimetri. A bloccare la sua furia, i carabinieri che hanno arrestato l'aggressore, trovata l'arma ancora sporca di sangue e soccorso il 48enne poi portato in ospedale. Il ferito, che aveva una serie emorragia, è stato operato nella notte. Le sue condizioni sono stabili, ma resta in prognosi riservata. Il 49enne, portato in caserma, è stato invece arrestato per tentato omicidio.