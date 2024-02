Accoltella rivale sul lavoro dopo lite in strada

Una lite per motivi di lavoro finita nel sangue. I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Anzio hanno chiuso il cerchio in merito all'accoltellamento avvenuto in via Nettunense. Stando a quanto emerso, infatti, un 41enne italiano ha tentato di uccidere il suo rivale, un 58enne, in un bar, dopo che i due si erano dati appuntamento per chiarire alcuni dissidi professionali nati, in quanto entrambi si occupano di autospurgo.

Evidentemente non hanno raggiunto alcun accordo e, dopo essere usciti dal locale, hanno iniziato a picchiarsi. All'improvviso, il più giovane ha ferito con un coltello alla schiena l'altro uomo, immediatamente soccorso e trasportato al pronto soccorso dell'ospedale riuniti di Anzio. Inizialmente ricoverato in prognosi riservata, a seguito di un'operazione ai polmoni è stato scongiurato il pericolo di vita.

L'intervento dei carabinieri sul posto, gli elementi raccolti dai testimoni e le informazioni in possesso ai militari di Anzio hanno consentito di raccogliere gravi indizi di colpevolezza a carico dell’indagato, risultato irreperibile dopo ore di ricerche nei territori di Anzio e Aprilia. Per questo motivo, la procura della Repubblica ha richiesto e ottenuto la misura cautelare nei confronti dell’indagato che è stato arrestato e portato nel carcere di Velletri.