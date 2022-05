"Devi darmi i soldi": accoltella l'anziano padre e aggredisce la madre

Ha accoltellato l'anziano padre e aggredito la madre. Il motivo? Non aveva ottenuto dai genitori i soldi che voleva. A ricostruire la storia di maltrattamenti e estorsione in ambito familiare, sono stati i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma, intervenuti nella zona della Cecchignola. A finire in manette, dopo una chiamata giunta al 112, un 38enne.

Proprio i genitori, entrambi 76enni, hanno raccontato ai militari di aver subito un'aggressione da parte del figlio per non avergli consegnato i soldi che pretendeva. Al loro rifiuto, infatti, il 38enne li avrebbe prima minacciati con un coltello da cucina e poi, nel corso di una colluttazione avrebbe colpito il padre con un fendente all'addome che, fortunatamente, non è riuscito a penetrare.

Le ricerche hanno consentito agli uomini dell'Arma di individuare il 38enne presso uno sportello bancomat poco distante dall'abitazione, dove aveva appena prelevato dei contanti utilizzando la carta bancomat portata via ai propri genitori, appena dopo l'aggressione. Nel corso della perquisizione personale, i carabinieri lo hanno trovato in possesso di un coltello da cucina, immediatamente sequestrato.

Le anziane vittime sono state soccorse dal personale del 118 e trasportate - l'uomo in codice rosso non in pericolo di vita e la donna in codice giallo - presso il pronto soccorso dell'ospedale Sant'Eugenio dove sono state ricoverate per essere medicate e per eseguire ulteriori accertamenti.

L'indagato, su disposizione dell'autorità giudiziaria, è stato portato a Regina Coeli. L'arresto è stato convalidato e, in attesa del processo, nei confronti del 38enne è stato disposto l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.