Il marito la insulta e la picchia, dopo l'ultima lite lei reagisce e lo accoltella

Ci sarebbe una lunga e turbolenta storia di maltrattamenti dietro la vicenda di sangue che ha animato la zona del Don Bosco nella mattinata di sabato 20 aprile.

Lei, una ragazza di 27 anni cittadina dell'Ecuador, dopo aver subito l'ennesimo attacco del marito ha reagito, ha preso un coltello da cucina e ha ferito il suo compagno, un uomo di 34 anni originario del Perù con un fendente alla scapola destra.

Le indagini

L'uomo, trasportato all'ospedale San Giovanni, è stato ricoverato in prognosi riservata. Non sarebbe in pericolo di vita, anche se resta in terapia intensiva. Lei, invece, è stata arrestata per tentato omicidio dagli agenti del commissariato Tuscolano che stanno ricostruendo anche i pregressi. Il pm le ha concesso i domiciliari a casa di una sua amica. Chi indaga vuole vederci chiaro.

Sembra che i litigi tra i due fossero frequenti. L'ultima lite, quella fine nel sangue, è avvenuta davanti ai figli della coppia di 3 e 4 anni. I bambini sono stati affidati alla nonna materna. A dare l’allarme sono stati alcuni vicini di casa che hanno avvisato il 112. Oggi, secondo quanto appreso, il 34enne ferito alla schiena sarà interrogato.

La serie di denunce

Secondo quanto appreso già in passato gli agenti del Tuscolano erano intervenuti nell'appartamento della coppia dopo una serie di chiamate della donna fatte al numero unico per le emergenze, raccontando di aver subito insulti e di essere stata picchiata anche davanti ai figli. Denunce che avrebbero anche fatto scattare una indagine prima dell'accoltellamento. Nessun provvedimento, tuttavia, era stato preso. E così, sabato, la 27enne ormai esausta ha pensato bene di agire da sola. Non è escluso che per rendere più chiaro il quadro gli investigatori possano sentire i due, ma anche amici e familiari della coppia.